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В США ответили, будут ли отправлять свои войска на войну в Украину

27 февраля 2024 23:49
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В США ответили, будут ли свои войска отправлять на войну в Украину
Военные США. Фото: ifpnews.com
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Белом доме заявили, что не будут отправлять свои войска в Украину. Это произошло после того, как официальные лица со всего мира отреагировали на предложение Франции о том, что не следует исключать вариант отправления войск в нашу страну.

Об этом пишет Sky News во вторник, 27 февраля.

Отправят ли США свои войска в Украину

Белый дом прокомментировал эти замечания, заявив, что США не будут отправлять войска воевать.

"Президент Байден ясно дал понять, что США не будут отправлять войска воевать на Украину", — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.

К слову, ее комментарии прозвучали во время встречи Байдена с чиновниками для обсуждения вопросов финансирования, в частности, помощи Киеву.

Кроме того, ряд других стран, включая Великобританию, Италию, Германию и Польшу, также заявили, что не планируют отправлять наземные войска в Украину.

Как известно, НАТО, как альянс, оказывает Украине лишь несмертоносную помощь и поддержку. Речь идет о медикаментах, униформе и зимнем снаряжении, но некоторые члены решили отправить оружие и боеприпасы.

Вместе с тем, любое решение организации об отправке войск потребует единодушной поддержки всех стран-членов.

Напомним, Запад заговорил о возможности отправки войск НАТО в Украину без предварительных сигналов со стороны самой Украины потому, что этот вопрос, скорее всего, уже давно обсуждается в Евросоюзе. И только позиция некоторых стран не дает этой идее пока воплотиться в жизнь.

Также мы сообщали, что Макрон после состоявшейся в Париже конференции по поддержке Украины заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО, правда, по этому поводу пока нет согласия. Также он анонсировал создание для Украины коалиции по предоставлению дальнобойного оружия.

США
военные
Белый дом
война в Украине

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