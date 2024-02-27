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У США відповіли, чи відправлятимуть свої війська на війну в Україну

27 лютого 2024 23:49
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У США відповіли, чи відправлятимуть свої війська на війну в Україну
Військові США. Фото: ifpnews.com
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У Білому домі заявили, що не відправлятимуть свої війська в Україну. Це сталося після того, як офіційні особи з усього світу відреагували на пропозицію Франції про те, що не слід відкидати варіант відправлення військ в нашу країну

Про це пише Sky News у вівторок, 27 лютого.

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Чи відправлять США свої війська в Україну

Білий дім прокоментував ці зауваження, заявивши, що США не відправлятимуть війська воювати.

"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що США не відправлятимуть війська воювати в Україну", — заявила прессекретарка Ради національної безпеки Едрієн Вотсон.

До слова, її коментарі пролунали під час зустрічі Байдена з чиновниками для обговорення питань фінансування, зокрема, допомоги Києву.

Крім того, ряд інших країн, зокрема Велика Британія, Італія, Німеччина та Польща, також заявили, що не планують відправляти наземні війська в Україну.

Як відомо, НАТО як альянс надає Україні лише несмертоносну допомогу та підтримку. Йдеться про медикаменти, уніформу та зимове спорядження, але деякі члени вирішили відправити зброю та боєприпаси.

Разом з тим, будь-яке рішення організації про відправку військ вимагатиме одностайної підтримки всіх країн-членів.

Нагадаємо, Захід заговорив про можливість відправки військ НАТО до України без попередніх сигналів з боку самої України, бо це питання, найімовірніше, уже давно обговорюється у Євросоюзі. І тільки позиція деяких країн не дає цій ідеї поки що втілитися у життя.

Також ми повідомляли, що Макрон після конференції з підтримки України, яка відбулася у Парижі, заявив, що не можна виключити  відправку до України військових НАТО, щоправда, щодо цього наразі немає згоди. Також він анонсував створення для України коаліції з надання далекобійної зброї.

США
військові
Білий дім
війна в Україні

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