В Тернопольской области произошел пожар на объекте инфраструктуры в результате атаки "шахедов"
В Кременецком районе Тернопольской области ночью, 12 марта, произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры. Он возник в результате атаки российскими беспилотниками типа Shahed.
Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской ОВА в Telegram.
Пожар в Тернопольской области в результате атаки "шахедов"
В ОВА рассказали, что на ликвидацию пожара было привлечено 19 единиц спецтехники, 73 работника личного состава, а также тактический робот.
Сейчас ликвидация остатков пожара продолжается. К счастью, люди не пострадали.
"Во время атаки шахедами в ближайшем населенном пункте к поврежденному объекту инфраструктуры приостановили электро- и газоснабжение. По состоянию на 7:00 электрики восстановили питание в населенном пункте, вскоре восстановят подачу газа", — говорится в сообщении.
В Кременецком районе создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.
В ОВА призвали людей не приближаться к месту происшествия, пока продолжаются работы по ликвидации последствий удара вражескими беспилотниками.
Напомним, Харьковщина в очередной раз оказалась под артиллерийским огнем оккупантов в течение последних суток. От минометных обстрелов врага пострадали четыре человека. Еще двое гражданских погибли из-за российской атаки на регион.
Также российская армия снова атаковала Украину в ночь на вторник, 12 марта. Оккупанты выпустили по украинским городам дроны типа "Shahed-131/136" и ракету Х-59. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить девять воздушных целей.
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