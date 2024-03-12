В Тернопольской области произошел пожар на объекте инфраструктуры в результате атаки "шахедов"

Пожар в Тернопольской области Фото: ГСЧС

В Кременецком районе Тернопольской области ночью, 12 марта, произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры. Он возник в результате атаки российскими беспилотниками типа Shahed.

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской ОВА в Telegram.

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В ОВА рассказали, что на ликвидацию пожара было привлечено 19 единиц спецтехники, 73 работника личного состава, а также тактический робот.

Сейчас ликвидация остатков пожара продолжается. К счастью, люди не пострадали.

"Во время атаки шахедами в ближайшем населенном пункте к поврежденному объекту инфраструктуры приостановили электро- и газоснабжение. По состоянию на 7:00 электрики восстановили питание в населенном пункте, вскоре восстановят подачу газа", — говорится в сообщении.

В Кременецком районе создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

В ОВА призвали людей не приближаться к месту происшествия, пока продолжаются работы по ликвидации последствий удара вражескими беспилотниками.

Пост Тернопольской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, Харьковщина в очередной раз оказалась под артиллерийским огнем оккупантов в течение последних суток. От минометных обстрелов врага пострадали четыре человека. Еще двое гражданских погибли из-за российской атаки на регион.

Также российская армия снова атаковала Украину в ночь на вторник, 12 марта. Оккупанты выпустили по украинским городам дроны типа "Shahed-131/136" и ракету Х-59. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить девять воздушных целей.