У Тернопільській області сталась пожежа на обʼєкті інфраструктури внаслідок атаки "шахедів"

Пожежа у Тернопільській області. Фото: ДСНС

У Кременецькому районі Тернопільської області вночі, 12 березня, сталась пожежа на одному з обʼєктів інфраструктури. Вона виникла внаслідок атаки російськими безпілотниками типу Shahed.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської ОВА у Telegram.

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В ОВА розповіли, що на ліквідацію пожежі було залучено 19 одиниць спецтехніки, 73 працівники особового складу, а також тактичний робот.

Наразі ліквідація залишків пожежі триває. На щастя, люди не постраждали.

"Під час атаки шахедами в найближчому населеному пункті до пошкодженого обʼєкта інфраструктури призупинили електро- та газопостачання. Станом на 7:00 електрики відновили живлення у населеному пункті, незабаром відновлять подачу газу", — йдеться у повідомленні.

У Кременецькому районі створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.

В ОВА закликали людей не наближатися до місця надзвичайної події, поки тривають роботи з ліквідації наслідків удару ворожими безпілотниками.

Допис Тернопільської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, Харківщина вкотре опинилася під артилерійським вогнем окупантів протягом останньої доби. Від мінометних обстрілів ворога постраждало четверо людей. Ще двоє цивільних загинуло через російську атаку на регіон.

Також російська армія знову атакувала Україну в ніч проти вівторка, 12 березня. Окупанти випустили по українських містах дрони типу "Shahed-131/136" та ракету Х-59. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити дев'ять повітряних цілей.