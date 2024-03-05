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В Третьей штурмовой показали, как эффектно испепеляют вражескую технику под Авдеевкой

5 марта 2024 10:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Третьей штурмовой показали, как эффектно испепеляют вражескую технику под Авдеевкой
Уничтожение вражеской техники и оккупантов. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают отражать нашествия и атаковать силы врага под Авдеевкой. Так, они с помощью дронов испепеляют вражескую технику вместе с экипажами.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады во вторник, 5 марта, и показала соответствующее видео.

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На видео работа ударного подразделения FATUM из противотанкового батальона. Военные только за несколько последних дней ликвидировали десятки танков, другой бронированной техники, боевых автомобилей врага и самих захватчиков.

"Сожженных кафиров и российской техники — чуть ли не бывает", — говорят в бригаде.

Напомним, в течение предыдущих суток только на Авдеевском направлении Силы обороны отразили 28 вражеских атак. Всего на фронте произошло 74 боевых столкновения.

Военный обозреватель Денис Попович считает, что РФ не прекращает наступление вблизи Авдеевки, поскольку нашла там перспективу продвижения и имеет некоторые успехи.

В то же время воины 3-й ОШБр нанесли успешный удар по зашедшей в здание российской пехоте. Бойцы точно попали в дом, где находились русские солдаты.

россияне
военная техника
дроны
война в Украине
штурмовая бригада

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