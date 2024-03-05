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ЗСУ відбили 28 атак біля Авдіївки — Генштаб розповів про ситуацію на фронті

5 березня 2024 07:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ЗСУ відбили 28 атак біля Авдіївки — Генштаб розповів про ситуацію на фронті
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж попередньої доби на фронті відбулось 74 бойових зіткнень. Лише на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих атак.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні у вівторок, 5 березня. 

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Ситуація на напрямках фронту станом на 5 березня

На Куп’янському напрямку росіяни упродовж доби здійснили сім атак в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області. 

На Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Андріївка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області наші захисники відбили шість ворожих атак. 

На Авдіївському напрямку цієї доби Сили оборони відбили 28 атак загарбників. Найбільше ворог наступає в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ситуація теж важка. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Херсонському напрямку наші військові надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Зведення Генштабу ЗСУ 5 березня. Фото: скриншот

Втрати окупантів станом на 5 березня

Орієнтовно з 24 лютого 2022 року по 5 березня 2024 року росіяни зазнали таких втрат:

  • особового складу — близько 419 020 (+1 070) осіб;
  • танків — 6 657 (+9) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 12 688 (+28) одиниць;
  • артилерійських систем — 10 258 (+48) одиниць;
  • РСЗВ — 1007 (+3) одиниць;
  • засобів ППО — 700 (+2) одиниць;
  • літаків — 347 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 863 (+18) одиниці;
  • крилатих ракет — 1917 (+1) одиниць;
  • кораблів/катерів — 25 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 13 423 (+49) одиниці;
  • спеціальної техніки — 1 630 (+9) одиниць.
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Втрати окупантів станом на 5 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович вважає, що РФ не припиняє наступ поблизу Авдіївки, оскільки знайшла там перспективу просування і мають деякі успіхи.

Крім того, українські захисники нищать і ворожу техніку під Авдіївкою. Бійці Третьої штурмової бригади показали кадри ліквідації танка РФ за допомогою дрона.

росіяни
обстріли
Генштаб ЗСУ
Авдіївка
війна в Україні
фронт

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