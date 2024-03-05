ВСУ отбили 28 атак возле Авдеевки — Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov

За прошедшие сутки на фронте произошло 74 боевых столкновений. Только на Авдеевском направлении Силы обороны отразили 28 вражеских атак.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке во вторник, 5 марта.

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Ситуация по направлениям фронта по состоянию на 5 марта

На Купянском направлении россияне в течение суток совершили семь атак в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении Силы оборони отбили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Андреевка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области наши защитники отразили шесть вражеских атак.

На Авдеевском направлении за эти сутки Силы обороны отразили 28 атак захватчиков. Больше всего враг наступает в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении ситуация тоже тяжелая. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Херсонском направлении наши военные продолжают удерживать позиции. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Возведение Генштаба ВСУ 5 марта. Фото: скриншот

Потери оккупантов по состоянию на 5 марта

Ориентировочно с 24 февраля 2022 года по 5 марта 2024 года россияне понесли следующие потери:

личного состава — около 419 020 (+1 070) человек;

танков — 6 657 (+9) единиц;

боевых бронированных машин — 12 688 (+28) единиц;

артиллерийских систем — 10 258 (+48) единиц;

РСЗО — 1 007 (+3) единиц;

средств ПВО — 700 (+2) единиц;

самолетов — 347 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 863 (+18) единицы;

крылатых ракет — 1917 (+1) единиц;

кораблей/катеров — 25 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 13 423 (+49) единицы;

специальной техники — 1630 (+9) единиц.

Потери оккупантов по состоянию на 5 марта. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, военный обозреватель Денис Попович считает, что РФ не прекращает наступление вблизи Авдеевки, поскольку нашла там перспективу продвижения и имеют некоторые успехи.

Кроме того, украинские защитники уничтожают и вражескую технику под Авдеевкой. Бойцы Третьей штурмовой бригады показали кадры ликвидации танка РФ с помощью дрона.