У Третій штурмовій показали, як ефектно спопеляють ворожу техніку під Авдіївкою

Знищення ворожої техніки та окупантів. Фото: скриншот з відео

Бійці Третьої штурмової бригади продовжують відбивати навали й атакувати сили ворога під Авдіївкою. Так, вони за допомогою дронів спопеляють ворожу техніку разом з екіпажами.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади у вівторок, 5 березня, та показала відповідне відео.

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На відео робота ударного підрозділу FATUM з Протитанкового батальйону. Військові лише за декілька останніх днів ліквідували десятки танків, іншої броньованої техніки, бойових автівок ворога та самих загарбників.

"Спалених окупантів і російської техніки — мало не буває", — кажуть в бригаді.

Нагадаємо, упродовж попередньої доби лише на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих атак. Загалом на фронті відбулось 74 бойових зіткнення.

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що РФ не припиняє наступ поблизу Авдіївки, оскільки знайшла там перспективу просування і має деякі успіхи.

Водночас воїни 3-ї ОШБр завдали успішного удару по російській піхоті, яка зайшла в будівлю. Бійці точно влучили у будинок, де перебували російські солдати.