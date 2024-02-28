В Ватикане дали оценку словам Макрона по отправке войск в Украину

Папа Римский. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Его слова прокомментировал Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин.

Об этом пишет Vatican News в среду, 28 февраля.

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"Это действительно пугающий сценарий. Потому что он приведет к эскалации, которой мы всегда пытались избежать с самого начала", — сказал он.

Паролин отметил, что такой сценарий он "не назвал бы апокалиптическим, но, безусловно, он внушает страх".

Представитель Папы Римского считает, что Макрон сделал такое заявление из-за того, что после двух лет войны в Украине "на горизонте все еще нет перспектив решения" — будь то военное или переговоры.

По его мнению, идеальным вариантом было бы найти способ вынудить обе стороны начать диалог.

"Я верю, что если мы будем говорить, то решение будет найдено. Были предложены разные варианты решений, главное, чтобы была воля к их реализации", — подытожил Паролин.

Ранее на слова Макрона отреагировал Зеленский. Впрочем, глава государства не смог дать развернутый комментарий, ведь не знает всех деталей этого вопроса.

В то же время, Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину.

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