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У Ватикані дали оцінку словам Макрона щодо відправлення військ в Україну

28 лютого 2024 18:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Ватикані дали оцінку словам Макрона щодо відправлення військ в Україну
Папа Римський. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправку до України військових НАТО. Його слова прокоментував Державний секретар Ватикану П'єтро Паролін.

Про це пише Vatican News у середу, 28 лютого.

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"Це дійсно лякаючий сценарій. Тому що він призведе до ескалації, якої ми завжди намагалися уникнути від самого початку", — сказав він.

Паролін зазначив, що такий сценарій він "не назвав би апокаліптичним, але, безумовно, він вселяє страх".

Представник Папи Римського вважає, що Макрон зробив таку заяву через те, що після двох років війни в Україні "на горизонті все ще немає перспектив рішення" — чи то військового, чи то через переговори.

На його думку, ідеальним варіантом було б знайти спосіб змусити обидві сторони почати діалог.

"Я вірю, що якщо ми будемо говорити, то рішення буде знайдено. Були запропоновані різні варіанти рішень, головне, щоб була воля до їх реалізації", — підсумував Паролін.

Раніше на слова Макрона відреагував Зеленський. Втім глава держави не зміг дати розгорнутий коментар, адже не знає всіх деталей цього питання.

Водночас Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну.

Також у матеріалі Новини.LIVE розповіли, чому Макрон заговорив про можливість відправки військ НАТО до України та що за цим стоїть.

Емманюель Макрон
Ватикан
Папа Римський
військові
війна в Україні

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