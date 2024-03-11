В Запорожском районе раздавались взрывы, оккупанты нанесли два удара, — ОВА

Взрыв в небе. Иллюстративное фото: depositphotos

Российские военные в понедельник, 11 марта, атаковали Запорожский район. Информация о попаданиях и пострадавших уточняется.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Атака на Запорожье 11 марта

"Только что россияне нанесли два удара по Запорожскому району. Взрывы были слышны и в самом Запорожье", — говорится в сообщении.

По словам Федорова, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Скриншот поста Федорова

По состоянию на 13:00 воздушная угроза со стороны России продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.ua

Напомним, днем 11 марта в ряде областей Украины раздается воздушная тревога в связи с угрозой баллистического обстрела. В частности, в Харькове и Запорожье прогремели мощные взрывы.

Также мы писали, что в течение 1 марта российские захватчики нанесли 200 ударов по Запорожской области. В результате вражеской атаки по Юльевке погиб один мужчина, еще одна женщина получила ранения.