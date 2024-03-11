Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow У Запорізькому районі лунали вибухи, окупанти завдали двох ударів, — ОВА arrow

У Запорізькому районі лунали вибухи, окупанти завдали двох ударів, — ОВА

11 березня 2024 13:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Запорізькому районі лунали вибухи, окупанти завдали двох ударів, — ОВА
Вибух в небі. Ілюстративне фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові у понеділок, 11 березня, атакували Запорізький район. Інформація щодо влучань та постраждалих уточнюється.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

Атака на Запоріжжя 11 березня

"Щойно росіяни завдали двох ударів по Запорізькому району. Вибухи було чути і в самому Запоріжжі", — йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

null
Скриншот допису Федорова

Станом на 13:00 повітряна загроза з боку Росії триває у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Кіровоградській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

null
Карта повітряних тривог alerts.ua

Нагадаємо, вдень 11 березня в низці областей України лунає повітряна тривога у зв'язку із загрозою балістичного обстрілу. Зокрема, у Харкові та Запоріжжі пролунали потужні вибухи.

Також ми писали, що протягом 1 березня російські загарбники завдали 200 ударів по Запорізькій області. Внаслідок ворожої атаки по Юльївці загинув один чоловік, ще одна жінка отримала поранення. 

вибух
Запоріжжя
обстріли
окупанти
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування