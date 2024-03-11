У Запорізькому районі лунали вибухи, окупанти завдали двох ударів, — ОВА

Вибух в небі. Ілюстративне фото: depositphotos

Російські військові у понеділок, 11 березня, атакували Запорізький район. Інформація щодо влучань та постраждалих уточнюється.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Атака на Запоріжжя 11 березня

"Щойно росіяни завдали двох ударів по Запорізькому району. Вибухи було чути і в самому Запоріжжі", — йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

Скриншот допису Федорова

Станом на 13:00 повітряна загроза з боку Росії триває у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Кіровоградській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.ua

Нагадаємо, вдень 11 березня в низці областей України лунає повітряна тривога у зв'язку із загрозою балістичного обстрілу. Зокрема, у Харкові та Запоріжжі пролунали потужні вибухи.

Також ми писали, що протягом 1 березня російські загарбники завдали 200 ударів по Запорізькій області. Внаслідок ворожої атаки по Юльївці загинув один чоловік, ще одна жінка отримала поранення.