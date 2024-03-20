В ВСУ показали, как строят фортификации на Черниговщине, и рассказали о ситуации на границе
На приграничных участках Черниговской области уже несколько месяцев ведется строительство фортификационных сооружений. По словам военных, даже уже имеющиеся укрепления смогут значительно сдержать врага в случае, если он прибегнет к повторному наступлению. В то же время ситуация на северной границе остается стабильной.
Об этом рассказали в оперативном командовании "Север".
Строительство фортификаций в Черниговской области
В рамках работ по фортификационному укреплению строятся оборонные рубежи, создается система инженерных заграждений, а также возводятся опорные пункты промежуточной полосы обороны. В соответствующих работах принимают участие как военные, так и гражданские строители вместе с инженерами.
"Уже имеющиеся фортификации смогут значительно замедлить врага, если тот снова будет планировать наступление. В то же время работы продолжаются ежедневно, и наращивание оборонных рубежей увеличивается еженедельно", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ОК "Север" подчеркнули, что ситуация на северной границе Украины остается стабильной и контролируемой.
Напомним, на Запорожском направлении продолжается строительство оборонных сооружений. Министр обороны Рустем Умеров показал, как это происходит.
В то же время в Белополье Сумской области пока нет коммунальной техники для возведения фортификаций и разбора завалов. Эту технику получает приграничье Закарпатской, Черновицкой и Львовской областей.
Читайте Новини.LIVE!