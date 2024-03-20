Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В ВСУ показали, как строят фортификации на Черниговщине, и рассказали о ситуации на границе arrow

В ВСУ показали, как строят фортификации на Черниговщине, и рассказали о ситуации на границе

20 марта 2024 09:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ВСУ показали, как строят фортификации на Черниговщине, и рассказали о ситуации на границе
Процесс строительства укреплений на границе. Фото: ОК "Север"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На приграничных участках Черниговской области уже несколько месяцев ведется строительство фортификационных сооружений. По словам военных, даже уже имеющиеся укрепления смогут значительно сдержать врага в случае, если он прибегнет к повторному наступлению. В то же время ситуация на северной границе остается стабильной.

Об этом рассказали в оперативном командовании "Север".

Читайте также:

Строительство фортификаций в Черниговской области

В рамках работ по фортификационному укреплению строятся оборонные рубежи, создается система инженерных заграждений, а также возводятся опорные пункты промежуточной полосы обороны. В соответствующих работах принимают участие как военные, так и гражданские строители вместе с инженерами.

"Уже имеющиеся фортификации смогут значительно замедлить врага, если тот снова будет планировать наступление. В то же время работы продолжаются ежедневно, и наращивание оборонных рубежей увеличивается еженедельно", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ОК "Север" подчеркнули, что ситуация на северной границе Украины остается стабильной и контролируемой.

null
Строительство укреплений на границе. Фото: ОК "Север"
null
Строительство укреплений на границе. Фото: ОК "Север"
null
Строительство укреплений на границе. Фото: ОК "Север"

Напомним, на Запорожском направлении продолжается строительство оборонных сооружений. Министр обороны Рустем Умеров показал, как это происходит.

В то же время в Белополье Сумской области пока нет коммунальной техники для возведения фортификаций и разбора завалов. Эту технику получает приграничье Закарпатской, Черновицкой и Львовской областей.

война
граница
оборонная сфера
строительство
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство