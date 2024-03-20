У ЗСУ показали, як будують фортифікації на Чернігівщині, й розповіли про ситуацію на кордоні

Процес будівництва укріплень на кордоні. Фото: ОК "Північ"

На прикордонних ділянках Чернігівської області вже декілька місяців триває будівництво фортифікаційних споруд. За словами військових, навіть вже наявні укріплення зможуть значно стримати ворога у випадку, якщо він вдасться до повторного наступу. Водночас ситуація на північному кордоні залишається стабільною.

Про це розповіли в оперативному командуванні "Північ".

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Зазначається, що у рамках робіт з фортифікаційного укріплення будуються оборонні рубежі, створюється система інженерних загороджень, а також зводяться опорні пункти проміжної смуги оборони. У відповідних роботах беруть участь як військові, так і цивільні будівельники разом з інженерами.

"Уже наявні фортифікації зможуть значно уповільнити ворога, якщо той знову плануватиме наступ. Водночас роботи продовжуються щодня, і нарощування оборонних рубежів збільшується щотижнево", — йдеться у повідомленні.

Крім того, в ОК "Північ" наголосили, що ситуація на північному кордоні України залишається стабільною та контрольованою.

Будівництво укріплень на кордоні. Фото: ОК "Північ"

Будівництво укріплень на кордоні. Фото: ОК "Північ"

Будівництво укріплень на кордоні. Фото: ОК "Північ"

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку триває будівництво оборонних споруд. Міністр оброни Рустем Умєров показав, як це відбувається.

Водночас у Білопіллі Сумської області наразі зовсім немає комунальної техніки для зведення фортифікацій розбору завалів. Цю техніку натомість отримує прикордоння Закарпатської, Чернівецької та Львівської областей.