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У ЗСУ показали, як будують фортифікації на Чернігівщині, й розповіли про ситуацію на кордоні

20 березня 2024 09:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У ЗСУ показали, як будують фортифікації на Чернігівщині, й розповіли про ситуацію на кордоні
Процес будівництва укріплень на кордоні. Фото: ОК "Північ"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На прикордонних ділянках Чернігівської області вже декілька місяців триває будівництво фортифікаційних споруд. За словами військових, навіть вже наявні укріплення зможуть значно стримати ворога у випадку, якщо він вдасться до повторного наступу. Водночас ситуація на північному кордоні залишається стабільною. 

Про це розповіли в оперативному командуванні "Північ". 

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Будівництво фортифікацій на Чернігівщині

Зазначається, що у рамках робіт з фортифікаційного укріплення будуються оборонні рубежі, створюється система інженерних загороджень, а також зводяться опорні пункти проміжної смуги оборони. У відповідних роботах беруть участь як військові, так і цивільні будівельники разом з інженерами. 

"Уже наявні фортифікації зможуть значно уповільнити ворога, якщо той знову плануватиме наступ. Водночас роботи продовжуються щодня, і нарощування оборонних рубежів збільшується щотижнево", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, в ОК "Північ" наголосили, що ситуація на північному кордоні України залишається стабільною та контрольованою.

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Будівництво укріплень на кордоні. Фото: ОК "Північ"
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Будівництво укріплень на кордоні. Фото: ОК "Північ"
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Будівництво укріплень на кордоні. Фото: ОК "Північ"

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку триває будівництво оборонних споруд. Міністр оброни Рустем Умєров показав, як це відбувається. 

Водночас у Білопіллі Сумської області наразі зовсім немає комунальної техніки для зведення фортифікацій розбору завалів. Цю техніку натомість отримує прикордоння Закарпатської, Чернівецької та Львівської областей.

війна
кордон
оборонна сфера
будівництво
війна в Україні

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