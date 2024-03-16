Умєров показав, як будують фортифікації на Запоріжжі — відео

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку триває будівництво оборонних споруд. Вони можуть стати в нагоді в разі відбиття російських атак.

Про це повідомляє Міноборони України.

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Ситуація на Запорізькому напрямку

Глава оборонного відомства Рустем Умєров вирішив відвідати Запорізьку область.

Він приїхав на позиції, де триває будівництво фортифікаційних споруд.

До слова, інженерні підрозділи Командування Сил підтримки Збройних Сил України облаштовують рубежі оборони, які містять протитанкові рови, траншеї, інженерні та мінні загородження.

Також будуються і бліндажі для військовослужбовців — ці споруди здатні не лише зберегти життя та здоров'я захисників, але і створити мінімально необхідний комфорт: тут одразу встановлюють буржуйки для обігріву, а самі укриття захищені від води.

Нагадаємо, що нещодавно Сирський та Умєров поговорили з очільником Пентагону Остіном про бойові дії в Україні.

Раніше ми писали, що окупанти не посилюють резерви на фронті.