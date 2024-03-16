Умеров показал, как строят фортификации в Запорожье.

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: скриншот

На Запорожском направлении продолжается строительство оборонительных сооружений. Они могут пригодиться в случае отражения российских атак.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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Глава оборонного ведомства Рустем Умеров решил посетить Запорожскую область.

Он приехал на позиции, где идет строительство фортификационных сооружений.

К слову, инженерные подразделения Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины обустраивают рубежи обороны, содержащие противотанковые рвы, траншеи, инженерные и минные заграждения.

Также строятся и блиндажи для военнослужащих — эти сооружения способны не только сохранить жизнь и здоровье защитников, но и создать минимально необходимый комфорт: здесь устанавливают буржуйки для обогрева, а сами укрытия защищены от воды.

Напомним, что недавно Сырский и Умеров побеседовали с главой Пентагона Остином о боевых действиях в Украине.

Раньше мы писали, что оккупанты не усиливают резервы на фронте.