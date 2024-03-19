В ВСУ показали кадры с учений на истребителях F-16 в Дании

Пилоты учатся на F-16. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают проходить обучение на истребителях F-16 в Дании. В подготовке бойцов ВСУ помогают также бельгийские союзники.

Видео с кадрами обучения на F-16 в Дании опубликовали СтратКом ВСУ в Telegram во вторник, 19 марта.

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Обучение на истребителях F-16

"Моя задача — эксплуатация и организация полетов. Определение самолетов на смене и людей, которые будут обслуживать технику", — рассказал украинский военный Игорь, который участвует в программе.

Видео опубликовало Минобороны Бельгии, ведь страна также участвует в коалиции по обучению украинских военных работе на истребителях F-16.

В СтратКоме отметили, что Украина благодарна бельгийским и датским партнерам.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил подготовку украинских военнослужащих. В страну прибудут 50 военных, которые будут учиться управлять истребителями F-16 на военной базе "Фетешть".

Также начальник штаба военно-воздушных сил Эстонии Янек Лехист заявил, что уничтожение российских самолетов позволяет Киеву создать предпосылки для ввода в эксплуатацию новых истребителей F-16, которые вскоре должны прибыть с Запада. Такие действия Украины могут быть подготовкой к развертыванию нового авиапарка.