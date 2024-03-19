В ВСУ показали кадры с учений на истребителях F-16 в Дании
Украинские военные продолжают проходить обучение на истребителях F-16 в Дании. В подготовке бойцов ВСУ помогают также бельгийские союзники.
Видео с кадрами обучения на F-16 в Дании опубликовали СтратКом ВСУ в Telegram во вторник, 19 марта.
Обучение на истребителях F-16
"Моя задача — эксплуатация и организация полетов. Определение самолетов на смене и людей, которые будут обслуживать технику", — рассказал украинский военный Игорь, который участвует в программе.
Видео опубликовало Минобороны Бельгии, ведь страна также участвует в коалиции по обучению украинских военных работе на истребителях F-16.
В СтратКоме отметили, что Украина благодарна бельгийским и датским партнерам.
Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил подготовку украинских военнослужащих. В страну прибудут 50 военных, которые будут учиться управлять истребителями F-16 на военной базе "Фетешть".
Также начальник штаба военно-воздушных сил Эстонии Янек Лехист заявил, что уничтожение российских самолетов позволяет Киеву создать предпосылки для ввода в эксплуатацию новых истребителей F-16, которые вскоре должны прибыть с Запада. Такие действия Украины могут быть подготовкой к развертыванию нового авиапарка.
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