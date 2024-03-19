У ЗСУ показали кадри з навчання на винищувачах F-16 у Данії
Українські військові продовжують проходити навчання на винищувачах F-16 у Данії. У підготовці бійців ЗСУ допомагають також бельгійські союзники.
Відео з кадрами навчання на F-16 у Данії опублікували СтратКом ЗСУ у Telegram у вівторок, 19 березня.
Навчання на винищувачах F-16
"Моє завдання — експлуатація й організація польотів. Визначення літаків на зміні та людей, які будуть обслуговувати техніку", — розповів український військовий Ігор, який бере участь у програмі.
Відео опублікувало Міноборони Бельгії, адже країна також бере участь у коаліції з навчання українських військових роботі на винищувачах F-16.
У СтратКомі наголосили, що Україна вдячна бельгійським і данським партнерам.
Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоханніс схвалив підготовку українських військовослужбовців. До країни прибудуть 50 військових, які навчатимуться керувати винищувачами F-16 на військовій базі "Фетешть".
Також начальник штабу військово-повітряних сил Естонії Янек Лехісте заявив, що знищення російських літаків дозволяє Києву створити передумови для введення в експлуатацію нових винищувачів F-16, які незабаром мають прибути із Заходу. Такі дії України можуть бути підготовкою до розгортання нового авіапарку.
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