У ЗСУ показали кадри з навчання на винищувачах F-16 у Данії

Пілоти навчаються на F-16. Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують проходити навчання на винищувачах F-16 у Данії. У підготовці бійців ЗСУ допомагають також бельгійські союзники.

Відео з кадрами навчання на F-16 у Данії опублікували СтратКом ЗСУ у Telegram у вівторок, 19 березня.

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Навчання на винищувачах F-16

"Моє завдання — експлуатація й організація польотів. Визначення літаків на зміні та людей, які будуть обслуговувати техніку", — розповів український військовий Ігор, який бере участь у програмі.

Відео опублікувало Міноборони Бельгії, адже країна також бере участь у коаліції з навчання українських військових роботі на винищувачах F-16.

У СтратКомі наголосили, що Україна вдячна бельгійським і данським партнерам.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоханніс схвалив підготовку українських військовослужбовців. До країни прибудуть 50 військових, які навчатимуться керувати винищувачами F-16 на військовій базі "Фетешть".

Також начальник штабу військово-повітряних сил Естонії Янек Лехісте заявив, що знищення російських літаків дозволяє Києву створити передумови для введення в експлуатацію нових винищувачів F-16, які незабаром мають прибути із Заходу. Такі дії України можуть бути підготовкою до розгортання нового авіапарку.