Правительство Болгарии завершило передачу Украине бронетранспортеров БТР-60

Погрузка БТР-60. Фото: Facebook.com/t.tagarev

В правительстве Болгарии объявили о завершении передачи Украине сотни советских бронетранспортеров БТР-60. Ранее бронемашины использовались Министерством внутренних дел страны.

Об этом сообщило Министерство обороны Болгарии в пятницу, 15 марта.

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Как заявило оборонное ведомство страны, первый эшелон отправился в Украину в начале марта, последний вчера уехал из Софии. В логистике к транспортировке, погрузке, усилению и маскировке военной техники было задействовано 26 единиц спецтехники.

По словам министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, весь процесс обошелся в 87 тысяч евро.

"Мы обещали помочь нашим друзьям из Украины — и мы это сделали: перевозка бронетранспортеров выполнена качественно, безопасно и в возможные сроки", — заявил политик.

Напомним, ранее в Болгарии заметили расконсервированные советские гаубицы "Гвоздика" и бронемашины БРДМ-2, которые, вероятно, будут направляться в Украину.

В то же время комитет по обороне парламента страны поддержал решение о предоставлении Украине излишков ПЗРК на болгарских военных складах и зенитных ракет для советских систем ПВО.