Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Правительство Болгарии завершило передачу Украине бронетранспортеров БТР-60 arrow

Правительство Болгарии завершило передачу Украине бронетранспортеров БТР-60

15 марта 2024 17:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Правительство Болгарии завершило передачу Украине бронетранспортеров БТР-60
Погрузка БТР-60. Фото: Facebook.com/t.tagarev
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В правительстве Болгарии объявили о завершении передачи Украине сотни советских бронетранспортеров БТР-60. Ранее бронемашины использовались Министерством внутренних дел страны.

Об этом сообщило Министерство обороны Болгарии в пятницу, 15 марта.

Читайте также:

Болгария завершила передачу Украине военной техники

Как заявило оборонное ведомство страны, первый эшелон отправился в Украину в начале марта, последний вчера уехал из Софии. В логистике к транспортировке, погрузке, усилению и маскировке военной техники было задействовано 26 единиц спецтехники.

По словам министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, весь процесс обошелся в 87 тысяч евро.

"Мы обещали помочь нашим друзьям из Украины — и мы это сделали: перевозка бронетранспортеров выполнена качественно, безопасно и в возможные сроки", — заявил политик.

Напомним, ранее в Болгарии заметили расконсервированные советские гаубицы "Гвоздика" и бронемашины БРДМ-2, которые, вероятно, будут направляться в Украину.

В то же время комитет по обороне парламента страны поддержал решение о предоставлении Украине излишков ПЗРК на болгарских военных складах и зенитных ракет для советских систем ПВО.

военная помощь
Украина
военная техника
Болгария
помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше