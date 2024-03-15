Уряд Болгарії завершив передачу Україні бронетранспортерів БТР-60

Завантаження БТР-60. Фото: Facebook.com/t.tagarev

В уряді Болгарії оголосили про завершення передачі Україні сотні радянських бронетранспортерів БТР-60. Раніше бронемашини використовувалися Міністерством внутрішніх справ країни.

Про це повідомило Міністерство оборони Болгарії у п'ятницю, 15 березня.

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Як заявило оборонне відомство країни, перший ешелон вирушив до України на початку березня, останній вчора виїхав із Софії. У логістиці до транспортування, навантаження, посилення та маскування військової техніки було задіяно 26 одиниць спецтехніки.

За словами міністра оборони Болгарії Тодора Тагарева, весь процес обійшовся у 87 тисяч євро.

"Ми обіцяли допомогти нашим друзям з України — і ми це зробили: перевезення бронетранспортерів виконано якісно, безпечно та у можливі терміни", — заявив політик.

Нагадаємо, раніше в Болгарії помітили розконсервовані радянські гаубиці "Гвоздика" та бронемашини БРДМ-2, які, ймовірно, будуть направляти до України.

Водночас комітет з оборони парламенту країни підтримав рішення про надання Україні надлишків ПЗРК на болгарських військових складах та зенітних ракет для радянських систем ППО.