В Чехии назвали сроки отправки закупленных боеприпасов для Украины

Боеприпасы. Иллюстративное фото: EPA

Советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр ответил, когда будут отправлены боеприпасы, закупленные для Украины. По его словам, это может произойти уже в июне этого года.

Об этом пишет Euractiv в среду, 13 марта.

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Как известно, в феврале из-за нехватки мощностей по производству боеприпасов в ЕС Чехия предложила закупать боеприпасы для Украины у третьих стран.

Так, более 15 стран обязались финансировать закупку боеприпасов: Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция, Норвегия и Канада.

Как отметил премьер-министр Чехии Петр Фиала, целью инициативы является поиск боеприпасов на мировых рынках, организация финансирования и координация доставки в Украину. Он считает, что безопасность Европы "не может восприниматься как должное".

В материале говорится, что уже подтверждена закупка 300 тыс. боеприпасов и еще 200 тыс. было обещано.

"Обещанные деньги должны поступить, и контракты должны быть заключены. Когда контракт будет заключен, понадобится несколько недель, чтобы доставить боеприпасы в Украину. Поставки могут начаться с июня", — рассказал советник премьера Томаш Пояр.

Ожидается, что Россия будет пытаться сорвать поставки боеприпасов в Украину, поэтому другие детали пытаются держать в тайне.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил о намерении поставить в Украину 800 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов. Он отметил, что эти поставки могут быть осуществлены в течение нескольких недель при отсутствии серьезных препятствий.

Также мы писали, что Павел прокомментировал возможность введения войск НАТО в Украину. По его мнению, присутствие там иностранных войск не будет нарушать никаких международных норм.