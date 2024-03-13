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В Чехії назвали терміни відправлення закуплених боєприпасів для України

13 березня 2024 14:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Чехії назвали терміни відправлення закуплених боєприпасів для України
Боєприпаси. Ілюстративне фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр відповів, коли будуть відправлені боєприпаси, закуплені для України. За його словами, це може статися вже у червні цього року.

Про це пише Euractiv у середу, 13 березня.

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Як відомо, в лютому через брак потужностей з виробництва боєприпасів у ЄС Чехія запропонувала закуповувати боєприпаси для України у третіх країн.

Так, понад 15 країн взяли на себе зобов'язання фінансувати закупівлю боєприпасів: Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція, Норвегія та Канада.

Як зауважив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, метою ініціативи є пошук боєприпасів на світових ринках, організація фінансування і координація доставки в Україну. Він вважає, що безпека Європи "не може сприйматися як належне".

У матеріалі йдеться, що вже підтверджено закупівлю 300 тис. боєприпасів і ще 200 тис. було обіцяно.

"Обіцяні гроші повинні надійти, і контракти повинні бути укладені. Коли контракт буде укладений, знадобиться кілька тижнів, щоб доставити боєприпаси в Україну. Поставки можуть початися з червня", — розповів радник прем'єра Томаш Пояр.

Очікується, що Росія буде намагатися зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому інші деталі намагаються тримати в таємниці.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив про намір поставити Україні 800 тис. одиниць артилерійських боєприпасів. Він зазначив, що ці поставки можуть бути здійснені протягом кількох тижнів за умови відсутності серйозних перешкод.

Також ми писали, що Павел прокоментував ймовірність введення військ НАТО в Україну. На його думку, присутність там іноземних військ не порушуватиме жодних міжнародних норм. 

Чехія
військова допомога
боєприпаси
постачання
війна в Україні

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