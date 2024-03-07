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В Донецкой области раздавались взрывы — есть погибший и раненые

7 марта 2024 10:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Донецкой области раздавались взрывы — есть погибший и раненые
Задержанный правоохранителями коллаборант. Фото: Харьковская областная прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Донецкой области российские захватчики убили человека, три человека получили ранения. Также повреждения получили десятки гражданских объектов.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в четверг, 7 марта.

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В общей сложности враги обстреляли 11 населенных пунктов: города Красногоровка, Покровск, Торецк, поселки Заречное, Щербиновка, села Галицыновка, Елизаветовка, Клебан-Бык, Нетайлово, Новоукраинка, Романовка. Армия РФ нанесла удары авиабомбами "КАБ-500", ЗРК "С-300", артиллерией.

В результате вражеского удара повреждены 67 гражданских объектов, среди них 45 жилых домов, лицей, дома культуры, предприятие, котельная, складские помещения, коммуникации. Также изуродовано десять автомобилей.

Четырьмя ракетами С-300 враги атаковали Покровск. В результате было ранено гражданское лицо. Также был поврежден частный и четыре многоквартирных дома.

"В Нетайлово в результате артиллерийских обстрелов погиб человек, поврежден многоквартирный дом", — сообщили в полиции.

Управляемую авиабомбу "КАБ-500" захватчики сбросили на Клебан-Бык. Двое мирных жителей были ранены. Разрушения получили четыре многоквартирных, 16 частных домов и дом культуры.

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Правоохранитель возле пострадавшего здания. Фото: Национальная полиция
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Разрушенное обстрелом здание. фото: Национальная полиция
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Улица обстрелянного населенного пункта. Фото: Национальная полиция
обстрел
Поврежденный дом. Фото: Национальная полиция

Ранее мы рассказывали, что на Харьковщине ночью враг нанес удары беспилотниками по территории учебного полигона одного из учебных заведений ГСЧС. Инцидент привел к частичному разрушению одноэтажного административного здания, используемого для тренировок спасателей и пожарных.

Российские войска в очередной раз атаковали Днепропетровскую область в среду, 6 марта. Под прицелом оккупантов оказался Никополь.

ВСУ
полиция
Донецкая область
обстрелы
оккупанты

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