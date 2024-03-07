В Донецкой области раздавались взрывы — есть погибший и раненые
В Донецкой области российские захватчики убили человека, три человека получили ранения. Также повреждения получили десятки гражданских объектов.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в четверг, 7 марта.
Захватчики обстреляли Донецкую область
В общей сложности враги обстреляли 11 населенных пунктов: города Красногоровка, Покровск, Торецк, поселки Заречное, Щербиновка, села Галицыновка, Елизаветовка, Клебан-Бык, Нетайлово, Новоукраинка, Романовка. Армия РФ нанесла удары авиабомбами "КАБ-500", ЗРК "С-300", артиллерией.
В результате вражеского удара повреждены 67 гражданских объектов, среди них 45 жилых домов, лицей, дома культуры, предприятие, котельная, складские помещения, коммуникации. Также изуродовано десять автомобилей.
Четырьмя ракетами С-300 враги атаковали Покровск. В результате было ранено гражданское лицо. Также был поврежден частный и четыре многоквартирных дома.
"В Нетайлово в результате артиллерийских обстрелов погиб человек, поврежден многоквартирный дом", — сообщили в полиции.
Управляемую авиабомбу "КАБ-500" захватчики сбросили на Клебан-Бык. Двое мирных жителей были ранены. Разрушения получили четыре многоквартирных, 16 частных домов и дом культуры.
Ранее мы рассказывали, что на Харьковщине ночью враг нанес удары беспилотниками по территории учебного полигона одного из учебных заведений ГСЧС. Инцидент привел к частичному разрушению одноэтажного административного здания, используемого для тренировок спасателей и пожарных.
Российские войска в очередной раз атаковали Днепропетровскую область в среду, 6 марта. Под прицелом оккупантов оказался Никополь.
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