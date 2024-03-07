В Донецькій області лунали вибухи — є загиблий і поранені

Затриманий правоохоронцями колаборант. Фото: Харківська обласна прокуратура

В Донецькій області російські загарбники вбили людину, троє осіб зазнали поранень. Також пошкоджень зазнали десятки цивільних об'єктів.

Про це повідомили в Національній поліції України у четвер, 7 березня.

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Загарбники обстріляли Донецьку область

Загалом вороги обстріляли 11 населених пунктів: міста Красногорівка, Покровськ, Торецьк, селища Зарічне, Щербинівка, села Галицинівка, Єлизаветівка, Клебан-Бик, Нетайлове, Новоукраїнка, Романівка. Армія РФ завдала ударів авіабомбами "КАБ-500", ЗРК "С-300", артилерією.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено 67 цивільних об’єктів, серед них 45 житлових будинків, ліцей, будинки культури, підприємство, котельня, складські приміщення, комунікації. Також понівечено десять автомобілів.

Чотирма ракетами С-300 вороги атакували Покровськ. Внаслідок цього була поранена цивільна особа. Також було пошкоджено приватний і чотири багатоквартирних будинки.

"У Нетайловому внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина, пошкоджено багатоквартирний будинок", — повідомили в поліції.

Керовану авіабомбу "КАБ-500" загарбники скинули на Клебан-Бик. Двоє мирних мешканців було поранено. Руйнувань зазнали чотири багатоквартирних, 16 приватних будинків та дім культури.

Правоохоронець біля постраждалої будівлі. Фото: Національна поліція

Зруйнована обстрілом будівля. фото: Національна поліція

Вулиця обстріляного населеного пункту. Фото: Національна поліція

Пошкоджений будинок. Фото: Національна поліція

Раніше ми розповідали, що на Харківщині вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону одного з навчальних закладів ДСНС. Інцидент призвів до часткового зруйнування одноповерхової адміністративної будівлі, яка використовується для тренувань рятувальників та пожежників.

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