В Донецькій області лунали вибухи — є загиблий і поранені
В Донецькій області російські загарбники вбили людину, троє осіб зазнали поранень. Також пошкоджень зазнали десятки цивільних об'єктів.
Про це повідомили в Національній поліції України у четвер, 7 березня.
Загарбники обстріляли Донецьку область
Загалом вороги обстріляли 11 населених пунктів: міста Красногорівка, Покровськ, Торецьк, селища Зарічне, Щербинівка, села Галицинівка, Єлизаветівка, Клебан-Бик, Нетайлове, Новоукраїнка, Романівка. Армія РФ завдала ударів авіабомбами "КАБ-500", ЗРК "С-300", артилерією.
Внаслідок ворожого удару пошкоджено 67 цивільних об’єктів, серед них 45 житлових будинків, ліцей, будинки культури, підприємство, котельня, складські приміщення, комунікації. Також понівечено десять автомобілів.
Чотирма ракетами С-300 вороги атакували Покровськ. Внаслідок цього була поранена цивільна особа. Також було пошкоджено приватний і чотири багатоквартирних будинки.
"У Нетайловому внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина, пошкоджено багатоквартирний будинок", — повідомили в поліції.
Керовану авіабомбу "КАБ-500" загарбники скинули на Клебан-Бик. Двоє мирних мешканців було поранено. Руйнувань зазнали чотири багатоквартирних, 16 приватних будинків та дім культури.
Раніше ми розповідали, що на Харківщині вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону одного з навчальних закладів ДСНС. Інцидент призвів до часткового зруйнування одноповерхової адміністративної будівлі, яка використовується для тренувань рятувальників та пожежників.
Російські війська вкотре атакували Дніпропетровську область у середу, 6 березня. Під прицілом окупантів опинився Нікополь.
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