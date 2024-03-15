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В ISW заявили, что РФ привлекает резервы для наращивания наступательных темпов

15 марта 2024 07:21
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ISW заявили, что РФ привлекает резервы для наращивания наступательных темпов
Российские войска. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российская армия задействует тактические и оперативные резервы на востоке Украины для поддержки и возможного усиления своих наступательных действий. Целью данных действий является препятствие усилиям украинских войск по стабилизации фронтовой линии на Лиманском направлении.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны в пятницу, 15 марта.

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Украинский военный аналитик Константин Машовца заявил, что российское командование использует привлеченные резервы в рамках операций на Лиманском направлении, в районе Бахмута и на западе и юго-западе Донецкой области. 

Машовец подчеркнул, что дополнительные резервы включают в себя не только поддержку текущих наступлений против украинских оборонительных позиций, но и предполагаемое использование в случае прорыва украинской обороны. 

В отчете ISW отмечается, что несмотря на наличие резервов для усиления наступательных операций, этих сил может быть недостаточно для разрушения украинской обороны. 

"С середины 2022 года российские военные пытались достигнуть значительных успехов, однако введение дополнительных резервов не существенно меняет их оперативные перспективы, поскольку российская армия пока не продемонстрировала способность к эффективным механизированным маневрам для быстрого захвата территорий", — сообщили в ISW.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воинам Сил обороны удалось остановить наступление российских войск.

Тем временем оккупанты применяют все больше ресурсов на пути к наступлению на Часов Яр Донецкой области. 

война
российские войска
армия
Донецкая область
Лиман
ISW
Бахмут
война в Украине
Россия
солдаты

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