В ISW заявили, що РФ залучає резерви для нарощування наступальних темпів

Російські війська. Фото: росЗМІ

Російська армія залучає тактичні та оперативні резерви на сході України для підтримки та можливого посилення своїх наступальних дій. Метою цих дій є перешкода зусиллям українських військ щодо стабілізації фронтової лінії на Лиманському напрямку.

Про це повідомив американський Інститут вивчення війни у п'ятницю, 15 березня.

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Український військовий аналітик Костянтин Машовець заявив, що російське командування використовує залучені резерви в рамках операцій на Лиманському напрямку, в районі Бахмута та на заході та південному заході Донецької області.

Машовець наголосив, що додаткові резерви включають не лише підтримку поточних наступів проти українських оборонних позицій, а й передбачуване використання у разі прориву української оборони.

У звіті ISW зазначається, що попри наявність резервів для посилення наступальних операцій, цих сил може бути замало для руйнування української оборони.

"З середини 2022 року російські військові намагалися досягти значних успіхів, проте запровадження додаткових резервів не суттєво змінює їх оперативні перспективи, оскільки російська армія поки що не продемонструвала здатність до ефективних механізованих маневрів для швидкого захоплення територій", — повідомили в ISW.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що воїнам Сил оборони вдалося зупинити наступ російських військ.

Тим часом окупанти застосовують все більше ресурсів на шляху до наступу на Часів Яр Донецької області.