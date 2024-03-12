Наступление России остановлено, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас ситуация на фронте в Украине значительно лучше, чем за последние три месяца. Воинам Сил обороны Украины, как утверждает глава государства, удалось остановить наступление войск РФ.

Об этом Зеленский сказал в интервью BFMTV в понедельник, 11 марта.

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Украинская армия, по словам президента, испытывала трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников. Однако теперь наступление России на востоке остановлено.

Зеленский заявил, что российское войско продолжает терять на передовой в Украине большое количество жизненно важных сил.

В то же время он уточнил, что такие утверждения могут потерять свою актуальность через месяц или неделю, если Украина не получит достаточной военной помощи.

Президент добавил, что Вооруженные силы Украины проделали хорошую работу против российских военных самолетов и возобновили ситуацию на востоке. Поэтому россияне не могут наступать с большой интенсивностью из-за потери большого количества самолетов.

Кроме того, Украина производит мощные действия в Черном море.

Относительно Авдеевки глава государства отметил, что войска РФ не захватили город, а просто уничтожили его, а затем зашли. В этой связи Зеленский обратил внимание на преимущество РФ в дальнобойном оружии и призвал страны Запада предоставить Украине такое вооружение.

Напомним, третья бригада оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины продолжает уничтожать российских оккупантов на Запорожском направлении. Они показали очередную эффектную работу по врагу.

Также оккупанты впервые показали видео момента уничтожения крупного десантного корабля "Цезарь Куников". Украинские военные ударили по нему 14 февраля.