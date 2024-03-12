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Зеленський заявив, що наступ Росії зупинено

12 березня 2024 03:58
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Наступ Росії зупинено, заявив Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ситуація на фронті в Україні значно краща, ніж протягом останніх трьох місяців. Воїнам Сил оборони України, як стверджує глава держави, вдалося зупинити наступ військ РФ.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю BFMTV у понеділок, 11 березня.

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Українська армія, за словами президента, мала труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російську далекобійну зброю та високу щільність російських безпілотників. Однак тепер наступ Росії на сході зупинено.

Зеленський заявив, що російське військо продовжує втрачати на передовій в Україні велику кількість життєво важливих сил.

Водночас, він уточнив, що такі твердження можуть втратити свою актуальність через місяць чи тиждень, якщо Україна не отримає достатньої військової допомоги.

Президент додав, що Збройні сили України проробили хорошу роботу проти російських військових літаків та відновили ситуацію на сході. Тому росіяни не можуть наступати з великою інтенсивністю через втрату великої кількості літаків.

Крім того, Україна проводить потужні дії у Чорному морі.

Щодо Авдіївки, то глава держави зазначив, що війська РФ не захопили місто, а просто знищили його, а потім зайшли. У зв'язку з цим Зеленський звернув увагу на перевагу РФ у далекобійній зброї та закликав країни Заходу надати Україні таке озброєння.

 

Нагадаємо, третя бригада оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України продовжує знищувати російських окупантів на Запорізькому напрямку. Вони показали чергову ефектну роботу по ворогу.

Також окупанти вперше показали відео моменту знищення великого десантного корабля "Цезарь Куніков". Українські військові вдарили по ньому 14 лютого.

Володимир Зеленський
окупанти
контрнаступ ЗСУ
Авдіївка
ситуація на фронті

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