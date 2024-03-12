Контрнаступу ЗСУ - коли Україна почне наступати, терміни

Бійці ЗСУ на позиції. Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України зможуть до кінця 2024-го — початку 2025 року почати контрнаступ на фронті. Однак, за умови, якщо США нададуть зброю.

Про це у понеділок, 11 березня, заявив директор ЦРУ Вільям Бернс під час слухань у комітеті Сенату з розвідки.

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Бернс днями повернувся з України. Він впевнений, що "зараз ми перебуваємо на дуже важливому роздоріжжі" для України, європейської безпеки та американських інтересів у світі в довгостроковій перспективі.

За його словами, якщо Конгрес затвердить додаткову допомогу Україні, існує "реальна можливість закріпити стратегічний успіх України та стратегічну поразку для путінської Росії".

На думку ЦРУ, з додатковою допомогою Україна зможе далі завдавати Росії втрат.

Зокрема, йдеться про удари і по окупованому Криму, і по Чорноморському флоту країни-агресора.

Нагадаємо, третя бригада оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України продовжує знищувати російських окупантів на Запорізькому напрямку. Вони показали чергову ефектну роботу по ворогу.

Також окупанти вперше показали відео моменту знищення великого десантного корабля "Цезарь Куніков". Українські військові вдарили по ньому 14 лютого.