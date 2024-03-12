Контрнаступления ВСУ - когда Украина начнет наступать, сроки

Бойцы ВСУ на позиции. Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины смогут до конца 2024 — начала 2025 года начать контрнаступление на фронте. Однако при условии, что США предоставят оружие.

Об этом в понедельник, 11 марта, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс во время слушаний в комитете Сената по разведке.

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Бернс на днях вернулся из Украины. Он уверен, что "сейчас мы находимся на очень важном развилке" для Украины, европейской безопасности и американских интересов в мире в долгосрочной перспективе.

По его словам, если Конгресс утвердит дополнительную помощь Украине, существует "реальная возможность укрепить стратегический успех Украины и стратегическое поражение для путинской России".

По мнению ЦРУ, с дополнительной помощью Украина сможет дальше наносить России потери.

В частности, речь идет об ударах и по оккупированному Крыму, и по Черноморскому флоту страны-агрессора.

Напомним, третья бригада оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины продолжает уничтожать российских кафиров в Запорожском направлении. Они показали очередную эффектную работу по врагу.

Также оккупанты впервые показали видео момента уничтожения крупного десантного корабля "Цезарь Куников". Украинские военные ударили по нему 14 февраля.