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В ЦРУ назвали сроки контрнаступления Украины

12 марта 2024 03:20
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Контрнаступления ВСУ - когда Украина начнет наступать, сроки
Бойцы ВСУ на позиции. Фото: Генштаб ВСУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Вооруженные силы Украины смогут до конца 2024 — начала 2025 года начать контрнаступление на фронте. Однако при условии, что США предоставят оружие.

Об этом в понедельник, 11 марта, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс во время слушаний в комитете Сената по разведке.

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Бернс на днях вернулся из Украины. Он уверен, что "сейчас мы находимся на очень важном развилке" для Украины, европейской безопасности и американских интересов в мире в долгосрочной перспективе.

По его словам, если Конгресс утвердит дополнительную помощь Украине, существует "реальная возможность укрепить стратегический успех Украины и стратегическое поражение для путинской России".

По мнению ЦРУ, с дополнительной помощью Украина сможет дальше наносить России потери.

В частности, речь идет об ударах и по оккупированному Крыму, и по Черноморскому флоту страны-агрессора.

Напомним, третья бригада оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины продолжает уничтожать российских кафиров в Запорожском направлении. Они показали очередную эффектную работу по врагу.

Также оккупанты впервые показали видео момента уничтожения крупного десантного корабля "Цезарь Куников". Украинские военные ударили по нему 14 февраля.

Украина
контрнаступление ВСУ
война в Украине
фронт
ситуация на фронте

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