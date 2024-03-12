Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В российском Орле горит нефтебаза — видео arrow

В российском Орле горит нефтебаза — видео

12 марта 2024 02:52
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Пожар в Орле - горит нефтебез
Пожар в Орле. Фото: росСМИ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Взрыв произошел в российском Орле в ночь на вторник, 12 марта. В результате загорелась нефтебаза.

Об этом сообщают российские соцсети.

Читайте также:

Пожар на нефтебазе в Орле

Незадолго до пожара местные жители слышали взрыв. По предварительным данным, пожар начался из-за атаки беспилотника.

Об атаке БПЛА сообщили и в Белгородской области.

"Семь населенных пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки украинского беспилотника", — заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, взрывы в Курске РФ прогремели после полуночи во вторник, 12 марта. Город оказался под атакой дронов.

Также мы писали, что недавно в Белгородской области произошел масштабный пожар на Губкинской нефтебазе , которую якобы атаковал беспилотник. Перед этим были слышны сильные взрывы.

пожар
нефть
Белгородская область
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться