Пожар в Орле - горит нефтебез

Пожар в Орле. Фото: росСМИ

Взрыв произошел в российском Орле в ночь на вторник, 12 марта. В результате загорелась нефтебаза.

Об этом сообщают российские соцсети.

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Пожар на нефтебазе в Орле

Незадолго до пожара местные жители слышали взрыв. По предварительным данным, пожар начался из-за атаки беспилотника.

Об атаке БПЛА сообщили и в Белгородской области.

"Семь населенных пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки украинского беспилотника", — заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, взрывы в Курске РФ прогремели после полуночи во вторник, 12 марта. Город оказался под атакой дронов.

Также мы писали, что недавно в Белгородской области произошел масштабный пожар на Губкинской нефтебазе , которую якобы атаковал беспилотник. Перед этим были слышны сильные взрывы.