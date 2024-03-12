Пожар в Орле - горит нефтебез

В российском Орле горит нефтебаза — видео
Взрыв произошел в российском Орле в ночь на вторник, 12 марта. В результате загорелась нефтебаза.
Об этом сообщают российские соцсети.
Пожар на нефтебазе в Орле
Незадолго до пожара местные жители слышали взрыв. По предварительным данным, пожар начался из-за атаки беспилотника.
Об атаке БПЛА сообщили и в Белгородской области.
"Семь населенных пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки украинского беспилотника", — заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Напомним, взрывы в Курске РФ прогремели после полуночи во вторник, 12 марта. Город оказался под атакой дронов.
Также мы писали, что недавно в Белгородской области произошел масштабный пожар на Губкинской нефтебазе , которую якобы атаковал беспилотник. Перед этим были слышны сильные взрывы.
Читайте Новини.LIVE!