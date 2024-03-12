Пожар в Орле - горит нефтебеза, видео

В російському Орлі палає нафтобаза — відео
Вибух стався у російському Орлі у ніч проти вівторка, 12 березня. Внаслідок загорілася нафтобаза.
Про це повідомляють російські соцмережі.
Пожежа на нафтобазі в Орлі
Незадовго до виникнення пожежі місцеві жителі чули вибух. За попередніми даними пожежа почалася через атаку безпілотника.
Про атаку БпЛА повідомили і у Бєлгородській області.
"Сім населених пунктів у Білгородській області залишилися без світла через атаку українського безпілотника", — заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Нагадаємо, вибухи в Курську РФ пролунали після опівночі у вівторок, 12 березня. Місто опинилося під атакою дронів.
Також ми писали, що нещодавно у Бєлгородській області сталася масштабна пожежа на Губкінській нафтобазі, яку нібито атакував безпілотник. Перед цим було чути сильні вибухи.
Читайте Новини.LIVE!