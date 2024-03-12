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В російському Орлі палає нафтобаза — відео

12 березня 2024 02:52
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Пожар в Орле - горит нефтебеза, видео
Пожежа в Орлі. Фото: росЗМІ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибух стався у російському Орлі у ніч проти вівторка, 12 березня. Внаслідок загорілася нафтобаза.

Про це повідомляють російські соцмережі.

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Незадовго до виникнення пожежі місцеві жителі чули вибух. За попередніми даними пожежа почалася через атаку безпілотника.

Про атаку БпЛА повідомили і у Бєлгородській області.

"Сім населених пунктів у Білгородській області залишилися без світла через атаку українського безпілотника", — заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, вибухи в Курську РФ пролунали після опівночі у вівторок, 12 березня. Місто опинилося під атакою дронів.

Також ми писали, що нещодавно у Бєлгородській області сталася масштабна пожежа на Губкінській нафтобазі, яку нібито атакував безпілотник. Перед цим було чути сильні вибухи.

пожежа
нафта
Бєлгородська область
Росія

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