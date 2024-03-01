В России сообщили о сбитии беспилотников в двух областях

Беспилотник в небе. Фото иллюстративное: Фокус

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в ночь на 1 марта противовоздушная оборона государства-агрессора якобы уничтожила четырех беспилотников. Социальные сети сообщают, что дроны атаковали завод ВПК. Жители слышали взрывы.

Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 1 марта.

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Один БпЛА якобы уничтожили над Белгородской областью, еще три дрона перехватили в небе над Нижегородской областью.

Российские Telegram-каналы сообщают, что ВСУ якобы попытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, являющийся одним из крупнейших российских производителей взрывчатки и основных составляющих для боеголовок в ракетные комплексы противовоздушной обороны.

Также в РФ заявили, что в общей сложности к производству летели три беспилотника. Их вроде бы нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьбы.

В то же время паблики пишут, что жители Дзержинска ночью слышали взрывы.

Ранее мы сообщали, что в Брянской области прогремели мощные взрывы в ночь на 27 февраля. Местные власти заявили об атаке двумя дронами.

В российском городе Липецк прогремели взрывы. По словам местных жителей, они увидели дым в районе Новолипецкого металлургического комбината, являющегося одним из крупнейших сталелитейных предприятий в РФ.