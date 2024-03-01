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В Росії повідомили про збиття безпілотників у двох областях

1 березня 2024 08:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Росії повідомили про збиття безпілотників у двох областях
Безпілотник у небі. Фото ілюстративне: Фокус
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що в ніч на 1 березня протиповітряна оборона держави-агресора нібито знищила чотири безпілотники. Соціальні мережі повідомляють, що дрони атакували завод ВПК. Мешканці чули вибухи.

Про це повідомили в Міноборони РФ у п'ятницю, 1 березня.

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Один БпЛА нібито знищили над Бєлгородською областю, ще три дрони перехопили у небі над Ніжегородською областю.

Російські Telegram-канали повідомляють, що ЗСУ нібито спробували атакувати завод імені Свердлова в Дзержинську Нижегородської області, який є одним із найбільших російських виробників вибухівки та основних складових для боєголовок до ракетних комплексів протиповітряної оборони.

Також в РФ заявили, що загалом до виробництва летіли три безпілотники. Їх нібито нейтралізували засобами радіоелектронної боротьби.

Водночас пабліки пишуть, що мешканці Дзержинська вночі чули вибухи.

Раніше ми повідомляли, що у Брянській області пролунали потужні вибухи у ніч проти 27 лютого. Місцева влада заявила про атаку двома дронами.

У російському місті Липецьк прогриміли вибухи. За словами місцевих жителів, вони побачили дим у районі Новолипецького металургійного комбінату, який є одним із найбільших сталеливарних підприємств у РФ.

війна
вибух
Україна
дрони
Росія

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