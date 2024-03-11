В Украине раздается воздушная тревога — угроза атаки дронов
По Украине распространяется воздушная тревога. Сообщается об угрозе от дронов-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В воздушном пространстве Украины фиксируется целый рой иранских беспилотников. Первая группа летит из западной части Кировоградской области: заходит в Винницкую северным курсом.
Второе звено на границе Николаевской, Одесской и Кировоградской области в направлении Винницкой области.
Несколько групп дронов на юге Николаевской области летят северо-западным курсом через Одесскую область.
Еще несколько групп с юго-запада и юго-востока Днепропетровской области двигаются в направлении Днепра.
Последняя группа из Кировоградской области зашла в Черкасскую область, летит на Белую Церковь.
По состоянию на 23:09 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Обновлено в 23:14: воздушная тревога прозвучала в Хмельницкой области.
Напомним, что сегодня вечером звучала масштабная воздушная тревога из-за взлета российского истребителя-перехватчика МиГ-31.
Опасность существовала и для Одессы: региону угрожало применение баллистических ракет.
Читайте Новини.LIVE!