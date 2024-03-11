В Украине раздается воздушная тревога — угроза атаки дронов

Рендер дрона-камикадзе Shahed-136 в полете. Фото иллюстративное: Pacific Press

По Украине распространяется воздушная тревога. Сообщается об угрозе от дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

В воздушном пространстве Украины фиксируется целый рой иранских беспилотников. Первая группа летит из западной части Кировоградской области: заходит в Винницкую северным курсом.

Второе звено на границе Николаевской, Одесской и Кировоградской области в направлении Винницкой области.

Несколько групп дронов на юге Николаевской области летят северо-западным курсом через Одесскую область.

Еще несколько групп с юго-запада и юго-востока Днепропетровской области двигаются в направлении Днепра.

Последняя группа из Кировоградской области зашла в Черкасскую область, летит на Белую Церковь.

Источник: Telegram

По состоянию на 23:09 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 23:14: воздушная тревога прозвучала в Хмельницкой области.

Источник: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня вечером звучала масштабная воздушная тревога из-за взлета российского истребителя-перехватчика МиГ-31.

Опасность существовала и для Одессы: региону угрожало применение баллистических ракет.