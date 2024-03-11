Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В Украине раздается воздушная тревога — угроза атаки дронов arrow

В Украине раздается воздушная тревога — угроза атаки дронов

11 марта 2024 22:57
обновлено: 23:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Украине раздается воздушная тревога — угроза атаки дронов
Рендер дрона-камикадзе Shahed-136 в полете. Фото иллюстративное: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

По Украине распространяется воздушная тревога. Сообщается об угрозе от дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

В воздушном пространстве Украины фиксируется целый рой иранских беспилотников. Первая группа летит из западной части Кировоградской области: заходит в Винницкую северным курсом.

Второе звено на границе Николаевской, Одесской и Кировоградской области в направлении Винницкой области.

Несколько групп дронов на юге Николаевской области летят северо-западным курсом через Одесскую область.

Еще несколько групп с юго-запада и юго-востока Днепропетровской области двигаются в направлении Днепра.

Последняя группа из Кировоградской области зашла в Черкасскую область, летит на Белую Церковь.

В Украине раздается воздушная тревога — угроза атаки дронов
Источник: Telegram

По состоянию на 23:09 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

В Украине раздается воздушная тревога — угроза атаки дронов
Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 23:14: воздушная тревога прозвучала в Хмельницкой области. 

В Украине раздается воздушная тревога — угроза атаки дронов
Источник: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня вечером звучала масштабная воздушная тревога из-за взлета российского истребителя-перехватчика МиГ-31.

Опасность существовала и для Одессы: региону угрожало применение баллистических ракет.

Украина
Одесская область
Киевская область
Днепропетровская область
Кировоградская область
Николаевская область
Черкасская область
Винницкая область
дрон Шахид-136
воздушная тревога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться