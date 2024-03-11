В Україні лунає повітряна тривога — загроза атаки дронів
Україною шириться повітряна тривога. Повідомляється про загрозу від дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
За повідомленням, в повітряному просторі України фіксується цілий рій іранських безпілотників. Перша група летить із західної частини Кіровоградської області: заходить на Вінницьку північним курсом.
Друга ланка на межі Миколаївщини, Одещини та Кіровоградщини у напрямку Вінницької області.
Декілька груп дронів на півдні Миколаївської області, летять північно-західним курсом, через Одеську область.
Ще декілька груп з південного заходу та південного сходу Дніпропетровської області рухаються у напрямку Дніпра.
Остання група з Кіровоградщини зайшла у Черкаську область, летить на Білу Церкву.
Станом на 23:09 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Оновлено о 23:14: повітряна тривога дісталася Хмельницької області.
Нагадаємо, що сьогодні увечері лунала масштабна повітряна тривога через зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31.
Небезпека існувала і для Одеси: регіону загрожувало застосування балістичних ракет.
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