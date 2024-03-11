В Україні лунає повітряна тривога — загроза атаки дронів

Рендер дрона-камікадзе Shahed-136 в польоті. Фото ілюстративне: Pacific Press

Україною шириться повітряна тривога. Повідомляється про загрозу від дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні

За повідомленням, в повітряному просторі України фіксується цілий рій іранських безпілотників. Перша група летить із західної частини Кіровоградської області: заходить на Вінницьку північним курсом.

Друга ланка на межі Миколаївщини, Одещини та Кіровоградщини у напрямку Вінницької області.

Декілька груп дронів на півдні Миколаївської області, летять північно-західним курсом, через Одеську область.

Ще декілька груп з південного заходу та південного сходу Дніпропетровської області рухаються у напрямку Дніпра.

Остання група з Кіровоградщини зайшла у Черкаську область, летить на Білу Церкву.

Джерело: Тelegram

Станом на 23:09 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 23:14: повітряна тривога дісталася Хмельницької області.

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні увечері лунала масштабна повітряна тривога через зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31.

Небезпека існувала і для Одеси: регіону загрожувало застосування балістичних ракет.