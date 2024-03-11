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В Україні лунає повітряна тривога — загроза атаки дронів

11 березня 2024 22:57
оновлено: 23:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні лунає повітряна тривога — загроза атаки дронів
Рендер дрона-камікадзе Shahed-136 в польоті. Фото ілюстративне: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Україною шириться повітряна тривога. Повідомляється про загрозу від дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

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Повітряна тривога в Україні

За повідомленням, в повітряному просторі України фіксується цілий рій іранських безпілотників. Перша група летить із західної частини Кіровоградської області: заходить на Вінницьку північним курсом.

Друга ланка на межі Миколаївщини, Одещини та Кіровоградщини у напрямку Вінницької області.

Декілька груп дронів на півдні Миколаївської області, летять північно-західним курсом, через Одеську область.

Ще декілька груп  з південного заходу та південного сходу Дніпропетровської області рухаються у напрямку Дніпра. 

Остання група з Кіровоградщини зайшла у Черкаську область, летить на Білу Церкву.

В Україні лунає повітряна тривога — загроза атаки дронів
Джерело: Тelegram

Станом на 23:09 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

В Україні лунає повітряна тривога — загроза атаки дронів
Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 23:14: повітряна тривога дісталася Хмельницької області. 

В Україні лунає повітряна тривога — загроза атаки дронів
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні увечері лунала масштабна повітряна тривога через зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31. 

Небезпека існувала і для Одеси: регіону загрожувало застосування балістичних ракет

Україна
Одеська область
Київська область
Дніпропетровська область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Черкаська область
Вінницька область
дрон Шахід-136
повітряна тривога

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