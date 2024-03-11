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По всій Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза для областей

11 березня 2024 18:58
оновлено: 19:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
По всій Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза для областей
Винищувач МіГ-31К. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні увечері понеділка, 11 березня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Громадян попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Повітряна тривога 11 березня

"УВАГА" Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил
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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Що відомо про МіГ-31К

Винищувач МіГ-31К є єдиним на озброєнні РФ носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

Його розробили для перехоплення та знищення повітряних цілей на малих, середніх та великих висотах. Літак може працювати у будь-який час доби та в будь-яких погодних умовах.

Повітряне судно спорядили приладами радіоелектронної боротьби, воно може нести чотири ракети та має два підвісні баки.

Нагадаємо, 11 березня російські війська атакували ракетами Запорізький район. Місцеві мешканці чули вибухи.

Також ми писали, що протягом 1 березня російські загарбники завдали 200 ударів по Запорізькій області. Внаслідок ворожої атаки по Юльївці загинув один чоловік, ще одна жінка отримала поранення. 

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ППО
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