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По всей Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза для областей

11 марта 2024 18:58
обновлено: 19:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
По всей Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза для областей
Истребитель МиГ-31К. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине вечером понедельника, 11 марта, объявили масштабную воздушную тревогу. Граждан предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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"ВНИМАНИЕ" Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Воздушных сил
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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Что известно о МиГ-31К

Истребитель МиГ-31К является единственным на вооружении РФ носителем аэробалистической ракеты "Кинжал".

Его разработали для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых, средних и больших высотах. Самолет может работать в любое время суток и в любых погодных условиях.

Воздушное судно снарядили приборами радиоэлектронной борьбы, оно может нести четыре ракеты и имеет два подвесных бака.

Напомним, 11 марта российские войска атаковали ракетами Запорожский район. Местные жители слышали взрывы.

Также мы писали, что в течение 1 марта российские захватчики нанесли 200 ударов по Запорожской области. В результате вражеской атаки по Юльевке погиб один мужчина, еще одна женщина получила ранения.

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