По всей Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза для областей
В Украине вечером понедельника, 11 марта, объявили масштабную воздушную тревогу. Граждан предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
Воздушная тревога 11 марта
"ВНИМАНИЕ" Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.
Что известно о МиГ-31К
Истребитель МиГ-31К является единственным на вооружении РФ носителем аэробалистической ракеты "Кинжал".
Его разработали для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых, средних и больших высотах. Самолет может работать в любое время суток и в любых погодных условиях.
Воздушное судно снарядили приборами радиоэлектронной борьбы, оно может нести четыре ракеты и имеет два подвесных бака.
Напомним, 11 марта российские войска атаковали ракетами Запорожский район. Местные жители слышали взрывы.
Также мы писали, что в течение 1 марта российские захватчики нанесли 200 ударов по Запорожской области. В результате вражеской атаки по Юльевке погиб один мужчина, еще одна женщина получила ранения.
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