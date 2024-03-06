Воздушная тревога в Украине сейчас 6 марта — какая угроза

Воздушная тревога. Коллаж Новини.LIVE

Воздушная тревога в Украине 6 марта объявлена во всех областях. Украинцев предупреждают об угрозе ракетного удара, ведь в небо взлетел российский самолет МиГ-31К.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 6 марта

Сегодня в 08:44 воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Воздушная тревога в Украине 6 марта. Фото: скриншот

Это связано со взлетом российского самолета МиГ-31К, являющегося носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Напомним, в ночь на 6 марта Украину охватила воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА и баллистического вооружения с востока и юга. Известно, что целые враг запускал из Черного моря и Курской области РФ.

Также мы писали, что во время воздушной тревоги украинцы могли слышать взрывы в Одессе, которые позже звучали повторно. Кроме того, работали силы ПВО в Киевской области, и также было громко в Хмельницкой области.