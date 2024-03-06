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В Україні масштабна повітряна тривога — яка загроза

6 березня 2024 08:47
оновлено: 08:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні зараз 6 березня — яка загроза
Повітряна тривога. Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Повітряна тривога в Україні 6 березня оголошена у всіх областях. Українців попереджають про загрозу ракетного удару, адже у небо злетів російський літак МіГ-31К. 

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 6 березня

Оновлено 08:56. У повітря злетів ще один МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

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Сьогодні о 08:44 повітряна тривога оголошена по всій Україні.

повітряна тривога в Україні 6 березня
Повітряна тривога в Україні 6 березня. Фото: скриншот

Це пов'язано зі злетом російського літака МіГ-31К, що є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". 

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Нагадаємо, у ніч проти 6 березня Україну охопила повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА та балістичного озброєння зі сходу та півдня. Відомо, що цілі ворог запускав із Чорного моря та Курської області РФ.

Також ми писали, що під час повітряної тривоги українці могли чути вибухи в Одесі, які пізніше лунали повторно. Крім того, працювали сили ППО в Київській області, і також було гучно в Хмельницькій

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повітряна тривога
війна в Україні

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