В Украине раздается сигнал воздушной тревоги 10 марта

В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза для регионов
Воздушная тревога раздается повторно в Украине в воскресенье, 10 марта. Российская армия выпустила управляемые авиабомбы и ракеты в направлении украинских городов.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
Воздушная тревога 10 марта
В восточных и северных областях Украины объявлена воздушная тревога. Для регионов существует угроза ракетного и авиационного поражения.
"Воздушная тревога в Сумской, Харьковской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Днепропетровской и Запорожской области объявлена ракетная опасность.
А в Сумской области есть угроза обстрела управляемыми авиабомбами из тактической авиации РФ.
Напомним, россияне совершили массированный обстрел Харьковщины за сутки. От вражеских атак погиб мужчина и повреждена гражданская инфраструктура.
Кроме того, оккупанты нанесли 476 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов есть разрушение жилых домов.
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