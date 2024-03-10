В Украине раздается сигнал воздушной тревоги 10 марта

Управляемые авиабомбы. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Воздушная тревога раздается повторно в Украине в воскресенье, 10 марта. Российская армия выпустила управляемые авиабомбы и ракеты в направлении украинских городов.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушная тревога 10 марта

В восточных и северных областях Украины объявлена воздушная тревога. Для регионов существует угроза ракетного и авиационного поражения.

"Воздушная тревога в Сумской, Харьковской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

Кроме того, в Днепропетровской и Запорожской области объявлена ракетная опасность.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

Скриншот сообщения ВС ВСУ

А в Сумской области есть угроза обстрела управляемыми авиабомбами из тактической авиации РФ.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

Карта воздушных тревог 10 марта

Напомним, россияне совершили массированный обстрел Харьковщины за сутки. От вражеских атак погиб мужчина и повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме того, оккупанты нанесли 476 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов есть разрушение жилых домов.