В Україні лунає сигнал повітряної тривоги 10 березня

В Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза для регіонів
Повітряна тривога лунає повторно в Україні в неділю, 10 березня. Російська армія випустила керовані авіабомби та ракети в напрямку українських міст.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Повітряна тривога 10 березня
У східних та північних областях України оголошено повітряну тривогу. Для регіонів існує загроза ракетного та авіаційного ураження.
"Повітряна тривога в Сумській, Харківській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону", — йдеться в повідомленні.
Крім того, у Дніпропетровській та Запорізькій області оголошено ракетну небезпеку.
А на Сумщині є загроза обстрілу керованими авіабомбами з тактичної авіації РФ.
Нагадаємо, росіяни здійснили масований обстріл Харківщини за добу. Від ворожих атак загинув чоловік і пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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