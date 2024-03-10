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В Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза для регіонів

10 березня 2024 11:52
оновлено: 11:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні лунає сигнал повітряної тривоги 10 березня
Керовані авіабомби. Ілюстративне фото: mil.in.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряна тривога лунає повторно в Україні в неділю, 10 березня. Російська армія випустила керовані авіабомби та ракети в напрямку українських міст.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Повітряна тривога 10 березня

У східних та північних областях України оголошено повітряну тривогу. Для регіонів існує загроза ракетного та авіаційного ураження.

"Повітряна тривога в Сумській, Харківській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Крім того, у Дніпропетровській та Запорізькій області оголошено ракетну небезпеку. 

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

А на Сумщині є загроза обстрілу керованими авіабомбами з тактичної авіації РФ.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Мапа повітряних тривог 10 березня
Мапа повітряних тривог 10 березня

Нагадаємо, росіяни здійснили масований обстріл Харківщини за добу. Від ворожих атак загинув чоловік і пошкоджено цивільну інфраструктуру.

війна
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Україна
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