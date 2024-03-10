В Україні лунає сигнал повітряної тривоги 10 березня

Керовані авіабомби. Ілюстративне фото: mil.in.ua

Повітряна тривога лунає повторно в Україні в неділю, 10 березня. Російська армія випустила керовані авіабомби та ракети в напрямку українських міст.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Повітряна тривога 10 березня

У східних та північних областях України оголошено повітряну тривогу. Для регіонів існує загроза ракетного та авіаційного ураження.

"Повітряна тривога в Сумській, Харківській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Крім того, у Дніпропетровській та Запорізькій області оголошено ракетну небезпеку.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Скриншот допису ПС ЗСУ

А на Сумщині є загроза обстрілу керованими авіабомбами з тактичної авіації РФ.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Мапа повітряних тривог 10 березня

Нагадаємо, росіяни здійснили масований обстріл Харківщини за добу. Від ворожих атак загинув чоловік і пошкоджено цивільну інфраструктуру.