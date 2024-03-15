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В Украину вернули 100 погибших украинских военных

15 марта 2024 12:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Украину вернули 100 погибших украинских военных
Церемония прощания с украинским военным. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого Украина вернули еще 100 тел погибших военных. После индетификации их передадут их семьям.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Отмечается, что тела наших защитников после идентификации будут переданы семьям для достойного захоронения.

"Вооруженные Силы Украины обеспечивают перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших" , — говорится в сообщении.

Напомним, что на фронте погиб спортсмен , пропавший без вести прошлым летом.

Также мы писали о том, что Россия продает украинских пленников на "черном рынке".

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