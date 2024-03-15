В Украину вернули 100 погибших украинских военных

Церемония прощания с украинским военным. Иллюстративное фото: УНИАН

Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого Украина вернули еще 100 тел погибших военных. После индетификации их передадут их семьям.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Возвращение погибших военных

Отмечается, что тела наших защитников после идентификации будут переданы семьям для достойного захоронения.

"Вооруженные Силы Украины обеспечивают перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших" , — говорится в сообщении.

Напомним, что на фронте погиб спортсмен , пропавший без вести прошлым летом.

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