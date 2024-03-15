В Україну повернули 100 загиблих українських військових

Церемонія прощання з українським військовим. Ілюстративне фото: УНІАН

Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого Україна повернули ще 100 тіл загиблих військових. Після індетифікації іх передадуть їхнім сім'ям.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Читайте також:

Повернення загиблих військових

Зазначається, що тіла наших оборонців після ідентифікації будуть передані родинам для гідного поховання.

"Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на фронті загинув спортсмен, який зник безвісти минулого літа.

Також ми писали про те, що Росія продає українських полонених на "чорному ринку".