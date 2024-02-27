В ВСУ заявили о стабилизации линии обороны в Донецкой области

Украинская САУ "Пион" ведет огонь. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Украинская армия стабилизировала линию обороны в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Донецкой области. Это произошло в районах сел Тоненько, Орловка и Бердичев.

Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский во вторник, 27 февраля.

Возведение с фронта за минувшие сутки

За минувшие сутки российская армия нанесла 45 авиаударов, нанес 935 артобстрелов и 81 удар ударными дронами-камикадзе. 43 раза происходили близкие огневые контакты.

В то же время, по его информации, попытки наступления российских войск в районах Новомихайловки и Работино были провалены.

Общие потери РФ за сутки составили:

347 человек личного состава;

один танк;

семь ББМ;

четыре артиллерийские системы;

один ПТРК "Корнет";

один СПГ "Копье";

пять автомобилей;

255 дронов разных типов;

один склад боеприпасов.

Пост Тарнавского. Источник: Telegram

Также Тарнавский добавил, что за минувшие сутки и ночь, к 6 часам утра, были взяты в плен 11 российских военнослужащих.

Напомним, экс-командующий 4-й ротой 47-й механизированной бригады Николай Мельник заявил, что пока идет война, угроза для крупных, подконтрольных Украине, городов в Донецкой области сохраняется.

В то же время украинские летчики показали эффектные кадры работы вертолетов Ми-8 и Ми-17 по российским позициям в Донецкой области.