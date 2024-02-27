Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В ВСУ заявили о стабилизации линии обороны в Донецкой области arrow

В ВСУ заявили о стабилизации линии обороны в Донецкой области

27 февраля 2024 18:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ВСУ заявили о стабилизации линии обороны в Донецкой области
Украинская САУ "Пион" ведет огонь. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинская армия стабилизировала линию обороны в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Донецкой области. Это произошло в районах сел Тоненько, Орловка и Бердичев.

Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский во вторник, 27 февраля.

Возведение с фронта за минувшие сутки

За минувшие сутки российская армия нанесла 45 авиаударов, нанес 935 артобстрелов и 81 удар ударными дронами-камикадзе. 43 раза происходили близкие огневые контакты.

В то же время, по его информации, попытки наступления российских войск в районах Новомихайловки и Работино были провалены.

Общие потери РФ за сутки составили:

  • 347 человек личного состава;
  • один танк;
  • семь ББМ;
  • четыре артиллерийские системы;
  • один ПТРК "Корнет";
  • один СПГ "Копье";
  • пять автомобилей;
  • 255 дронов разных типов;
  • один склад боеприпасов.
В ВСУ заявили о стабилизации линии обороны в Донецкой области
Пост Тарнавского. Источник: Telegram

Также Тарнавский добавил, что за минувшие сутки и ночь, к 6 часам утра, были взяты в плен 11 российских военнослужащих.

Напомним, экс-командующий 4-й ротой 47-й механизированной бригады Николай Мельник заявил, что пока идет война, угроза для крупных, подконтрольных Украине, городов в Донецкой области сохраняется.

В то же время украинские летчики показали эффектные кадры работы вертолетов Ми-8 и Ми-17 по российским позициям в Донецкой области.

российские войска
ВСУ
Украина
Донецкая область
война в Украине
Александр Тарнавский

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

Актуальное по теме