В ВСУ заявили о стабилизации линии обороны в Донецкой области
Украинская армия стабилизировала линию обороны в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Донецкой области. Это произошло в районах сел Тоненько, Орловка и Бердичев.
Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский во вторник, 27 февраля.
Возведение с фронта за минувшие сутки
За минувшие сутки российская армия нанесла 45 авиаударов, нанес 935 артобстрелов и 81 удар ударными дронами-камикадзе. 43 раза происходили близкие огневые контакты.
В то же время, по его информации, попытки наступления российских войск в районах Новомихайловки и Работино были провалены.
Общие потери РФ за сутки составили:
- 347 человек личного состава;
- один танк;
- семь ББМ;
- четыре артиллерийские системы;
- один ПТРК "Корнет";
- один СПГ "Копье";
- пять автомобилей;
- 255 дронов разных типов;
- один склад боеприпасов.
Также Тарнавский добавил, что за минувшие сутки и ночь, к 6 часам утра, были взяты в плен 11 российских военнослужащих.
Напомним, экс-командующий 4-й ротой 47-й механизированной бригады Николай Мельник заявил, что пока идет война, угроза для крупных, подконтрольных Украине, городов в Донецкой области сохраняется.
В то же время украинские летчики показали эффектные кадры работы вертолетов Ми-8 и Ми-17 по российским позициям в Донецкой области.
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