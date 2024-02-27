В ЗСУ заявили про стабілізацію лінії оборони в Донецькій області

Українська САУ "Піон" веде вогонь. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Українська армія стабілізувала лінію оборони в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Донецької області. Це сталося в районах сіл Тоненьке, Орлівка та Бердичів.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у вівторок, 27 лютого.

Зведення з фронту за минулу добу

За минулу добу російська армія завдала 45 авіаударів, вчинив 935 артобстрілів та 81 удар ударними дронами-камікадзе. 43 рази відбувалися ближні вогневі контакти.

Водночас за його інформацією, спроби наступу російських військ у районах Новомихайлівки та Роботиного були провалені.

Загальні втрати РФ за добу склали:

347 чоловік особового складу;

один танк;

сім ББМ;

чотири артилерійські системи;

один ПТРК "Корнет";

один СПГ "Спис";

п'ять автомобілів;

255 дронів різних типів;

один склад боєприпасів.

Допис Тарнавського. Джерело: Тelegram

Також Тарнавський додав, що за минулу добу і ніч, до 6-ї години ранку, було взято в полон 11 російських військовослужбовців.

Нагадаємо, екскомандувач 4-ї роти 47-ї механізованої бригади Микола Мельник заявив, що поки триває війна, загроза для великих, підконтрольних Україні, міст на Донеччині зберігається.

Водночас українські льотчики показали ефектні кадри роботи гелікоптерів Мі-8 та Мі-17 по російських позиціях на Донеччині.