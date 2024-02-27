В ЗСУ заявили про стабілізацію лінії оборони в Донецькій області
Українська армія стабілізувала лінію оборони в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Донецької області. Це сталося в районах сіл Тоненьке, Орлівка та Бердичів.
Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у вівторок, 27 лютого.
Зведення з фронту за минулу добу
За минулу добу російська армія завдала 45 авіаударів, вчинив 935 артобстрілів та 81 удар ударними дронами-камікадзе. 43 рази відбувалися ближні вогневі контакти.
Водночас за його інформацією, спроби наступу російських військ у районах Новомихайлівки та Роботиного були провалені.
Загальні втрати РФ за добу склали:
- 347 чоловік особового складу;
- один танк;
- сім ББМ;
- чотири артилерійські системи;
- один ПТРК "Корнет";
- один СПГ "Спис";
- п'ять автомобілів;
- 255 дронів різних типів;
- один склад боєприпасів.
Також Тарнавський додав, що за минулу добу і ніч, до 6-ї години ранку, було взято в полон 11 російських військовослужбовців.
Нагадаємо, екскомандувач 4-ї роти 47-ї механізованої бригади Микола Мельник заявив, що поки триває війна, загроза для великих, підконтрольних Україні, міст на Донеччині зберігається.
Водночас українські льотчики показали ефектні кадри роботи гелікоптерів Мі-8 та Мі-17 по російських позиціях на Донеччині.
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