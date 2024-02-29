Отправка войск НАТО в Украину — во Франции объяснили заявление Макрона

Французские военные. Иллюстративное фото: Armée française

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости отправления войск Североатлантического альянса в Украину. Французские сенаторы и премьер-министр страны Габриэль Атталь объяснили, что военные НАТО могут быть отправлены в Украину только для проведения учений.

Об этом сообщает Public Senat.

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Атталь, отвечая на вопрос о заявлении Макрона о введении войск НАТО в Украину, объяснил, что Россия изменила свою позицию по Франции. При этом он подчеркнул, что "когда мы говорим о французских солдатах, мы точно можем говорить о солдатах в учебных действиях". Атталь отметил, что позиция Макрона ужесточилась в отношении РФ из-за распространения дезинформации в стране и осуществления кибератак.

"Россия является прямой и непосредственной угрозой для Франции на всех уровнях", — убежден премьер.

По словам сенатора Лоика Эрве, заявление главы государства подвергает сомнению согласованность, которую до этого отстаивала Франция.

"Мы не можем импровизировать на такую тему без консультации с нашими союзниками. Эти манипуляции изолируют нас и заставляют наших союзников отмежеваться", — добавил другой сенатор Седрик Перрен.

Если Украина проиграет, то Россия будет наступать на Европу

Министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что в случае проигрыша Украины Россия начнет свое наступление на ЕС.

"Борьба украинцев — это и наша борьба. Потому что, воюя 2 года за целостность своей территории, они воюют и за безопасность Евросоюза и Франции, потому что диктаторы не уходят в отпуск. И если Украина упадет, линия фронта неизбежно переместится на запад. Когда горит соседский дом и огонь грозит распространением, мы не стоим в стороне, мы встаем и реагируем", — утверждает Барро.

Относительно вопроса о направлении в Украину сухопутных войск Габриэль Атталь напоминает, что на конференции по Украине пришли к выводу о необходимости "идти дальше в возможностях поставки военной техники".

Вдобавок он указал, что никаких солдат НАТО, которые воюют непосредственно на фронте в Украине быть не может.

"Когда мы говорим о французских солдатах, мы вполне можем говорить о солдатах, которые проводят учения, оборону "земля-воздух" или оборону определенного количества границ", — объяснил Атталь.

Напомним, Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО, однако, по этому поводу пока нет согласия.

После заявления президента Франции Германия, Великобритания и другие европейские страны объявили, что не намерены отправлять сухопутные войска в Украину. В свою очередь, Кремль предупредил, что любой такой шаг неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Российский президент Владимир Путин пригрозил ракетным ударом по странам, которые направят свои войска в Украину.