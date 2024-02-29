Відправка військ НАТО в Україну — у Франції пояснили заяву Макрона

Французькі військові. Ілюстративне фото: Armée française

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність відряджання військ Північноатлантичного альянсу в Україну. Французькі сенатори та прем'єр-міністр країни Габріель Атталь пояснили, військові НАТО можуть бути відправлені в Україні лише для проведення навчань.

Про це повідомляє Public Senat.

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В Україну можуть бути введені війська НАТО лише для навчань

Атталь, відповідаючи на питання щодо заяви Макрона про введення військ НАТО в Україну, пояснив, що Росія змінила свою позицію щодо Франції. При цьому він підкреслив, що "коли ми говоримо про французьких солдатів, ми точно можемо говорити про солдатів у навчальних діях". Атталь зауважив, що позиція Макрона стала більш жорсткою щодо РФ через поширення дезінформації в країні та здійснення кібератак.

"Росія є прямою та безпосередньою загрозою для Франції на всіх рівнях", — переконаний прем'єр.

За словами сенатора Лоїка Ерве, заява глави держави ставить під сумнів узгодженість, яку до цього відстоювала Франція.

"Ми не можемо імпровізувати на таку тему без консультації з нашими союзниками. Ці маніпуляції ізолюють нас і змушують наших союзників відмежуватися", — додав інший сенатор Седрік Перрен.

Якщо Україна програє, то Росія наступатиме на Європу

Міністр-делегат у справах Європи Жан-Ноель Барро наголосив, що у випадку програшу України, Росія почне свій наступ на ЄС.

"Боротьба українців — це і наша боротьба. Тому що, воюючи 2 роки за цілісність своєї території, вони воюють і за безпеку Євросоюзу і Франції, тому що диктатори не йдуть у відпустку. І якщо Україна впаде, лінія фронту неминуче переміститься на захід. Коли горить сусідський будинок і вогонь загрожує розповсюдження, ми не стоїмо осторонь, ми встаємо і реагуємо", — стверджує Барро.

Стосовно питання про направлення в Україну сухопутних військ Габріель Атталь нагадує, що на конференції щодо України дійшли висновку про необхідність "йти далі у можливостях постачання військової техніки".

На додаток він вказав, що жодних солдатів НАТО, які воюють безпосередньо на фронті в Україні бути не може.

"Коли ми говоримо про французьких солдатів, ми цілком можемо говорити про солдатів, які проводять навчання, оборону "земля-повітря" або оборону певної кількості кордонів", — пояснив Атталь.

Нагадаємо, Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправку до України військових НАТО, однак, щодо цього наразі немає згоди.

Після заяви президента Франції Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни оголосили, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну. Своєю чергою Кремль попередив, що будь-який такий крок неминуче призведе до конфлікту між Росією та НАТО.

Російський президент Володимир Путін пригрозив ракетним ударом по країнах, які направлять свої війська в Україну.