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Визит Сирского в Донецкую область — главнокомандующий оценил ситуацию на фронте

29 февраля 2024 13:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Визит Сирского в Донецкую область — главнокомандующий оценил ситуацию на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с украинскими военными. Фото: t.me/osirskiy
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил воинские части, которые защищают Авдеевское и Кураховское направления. По его словам, украинские бригады ведут жесткие бои с большим преимуществом врага.

Об этом он сообщил в своих соцсетях в четверг, 29 февраля.

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"Враг несет значительные потери в живой силе и технике, но, упорно продолжает атаковать наши позиции, иногда преуспевает на отдельных участках", — отметил Сырский.

визит Сырского в Донецкую область
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с украинскими военными. Фото: t.me/osirskiy

Главные задачи для украинских военных

Генерал-полковник подчеркнул, что его основной целью является эффективное использование боевых возможностей вооружения и военной техники украинских подразделений для того, чтобы наносить врагу максимальные потери и уничтожать значительную часть его артиллерии и бронетехники.

Кроме того, одной из главных задач является удержание занимаемых позиций и восстановление положения там, где ВСУ были вынуждены отойти.

визит Сырского в Донецкую область
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с украинскими военными. Фото: t.me/osirskiy

"При работе с командирами бригад основное внимание обращаю на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии с сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями. Горжусь нашими военнослужащими", — добавил Сырский.

візит Сирського на Донеччину
Скриншот сообщения из Telegram Александра Сырского

Напомним, ранее Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым посетил передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий.

В то же время глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию об утечке секретных данных о стратегии контрнаступления Украины на РФ.

ВСУ
Донецкая область
Авдеевка
война в Украине
Александр Сырский
Умеров

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