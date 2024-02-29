Визит Сирского в Донецкую область — главнокомандующий оценил ситуацию на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил воинские части, которые защищают Авдеевское и Кураховское направления. По его словам, украинские бригады ведут жесткие бои с большим преимуществом врага.
Об этом он сообщил в своих соцсетях в четверг, 29 февраля.
"Враг несет значительные потери в живой силе и технике, но, упорно продолжает атаковать наши позиции, иногда преуспевает на отдельных участках", — отметил Сырский.
Главные задачи для украинских военных
Генерал-полковник подчеркнул, что его основной целью является эффективное использование боевых возможностей вооружения и военной техники украинских подразделений для того, чтобы наносить врагу максимальные потери и уничтожать значительную часть его артиллерии и бронетехники.
Кроме того, одной из главных задач является удержание занимаемых позиций и восстановление положения там, где ВСУ были вынуждены отойти.
"При работе с командирами бригад основное внимание обращаю на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии с сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями. Горжусь нашими военнослужащими", — добавил Сырский.
Напомним, ранее Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым посетил передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий.
В то же время глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию об утечке секретных данных о стратегии контрнаступления Украины на РФ.
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