Візит Сирського на Донеччину — головнокомандувач оцінив ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з українськими військовими. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав військові частини, які боронять Авдіївський та Курахівський напрямки. За його словами, українські бригади ведуть жорсткі бої з великою перевагою ворога.

Про це він повідомив у своїх соцмережах в четвер, 29 лютого.

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"Ворог несе значні втрати у живій силі та техніці, але вперто продовжує атакувати наші позиції, іноді має успіх на окремих ділянках", — зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з українськими військовими. Фото: t.me/osirskiy

Головні завдання для українських військових

Генерал-полковник наголосив, що його основною метою є ефективне використання бойових можливостей озброєння та військової техніки українських підрозділів для того, аби завдавати ворогу максимальних втрат та знищувати значну частину його артилерії й бронетехніки.

Крім того, одним з головних завдань є утримання займаних позицій та відновлення положення там, де ЗСУ були змушені відійти.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з українськими військовими. Фото: t.me/osirskiy

"Під час роботи з командирами бригад основну увагу звертаю на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження противника, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, яка склалася, та на підтримання постійної взаємодії між частинами й підрозділами. Пишаюся нашими військовослужбовцями", — додав Сирський.

Скриншот допису з Telegram Олександра Сирського

Нагадаємо, раніше Сирський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідав передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій.

Водночас очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов підтвердив інформацію про витік секретних даних щодо стратегії контрнаступу України на РФ.